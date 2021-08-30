Лавров призвал беречь историю и воспринимать ее во всей полноте

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Глава МИД России Сергей Лавров призвал воспринимать историю со всеми сложностями и во всей полноте, а также беречь ее. Об этом он заявил в ходе встречи с ветеранами в Волгограде.
"Я абсолютно согласен с тем, что историю нельзя трогать. Историю надо беречь. Историю, конечно, нужно воспринимать во всей ее полноте, во всей ее неоднозначности, ее сложности", – приводит его слова РИА Новости.
По мнению Лаврова, нападки на фигуру Иосифа Сталина можно считать частью кампании по нападкам на итоги Второй мировой войны и прошлое России.
Ранее уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев заявил, что в последние годы Россия подвергается настоящей исторической агрессии. По его словам, некоторые страны пытаются исказить историю, преследуя политические цели.
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