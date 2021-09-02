Лавров видит Россию навсегда самостоятельным государством

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия всегда будет самостоятельным государством благодаря своей истории и традициям.

"У нас никогда не будет страны, которая утратит свою самостоятельность, с такими гражданами, как вы, это вдвойне исключено. Мы, наверное, историей, завоеваниями наших предков и всеми традициями нашей земли обречены быть самостоятельными, обречены в хорошем смысле", – сказал на патриотическом флешмобе Putin team Лавров, слова которого приводит ТАСС.

Министр отметил, что для России – это прекрасная судьба и большая ответственность.

"Эту ответственность руководство РФ, руководство партии "Единая Россия" ощущает в полной мере. Мы будем делать все для того, чтобы страна жила спокойно, чтобы никто не пытался нас отвлекать от созидательных дел", – сказал Лавров.

Он также отметил, что если извне россиян не будут выводить из себя, то в стране последовательно и неуклонно продолжит расти благосостояние. Власти же внешнеполитическими шагами будут обеспечивать максимально благоприятные условия для жителей страны.

Ранее Сергей Лавров заявил, что страны Запада серьезно политизировали большой спорт, чтобы оказывать давление на Россию. Он отметил, что власти предпринимают все необходимые шаги с целью добиться прекращения произвола в отношении российских атлетов и тренеров, а также оказывают им дипломатическую и юридическую поддержку.

