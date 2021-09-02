РФ не планирует быть посредником между талибами и другими силами в Афганистане – Лавров

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Москва не планирует выступать в качестве посредника между запрещенным в России террористическим движением "Талибан" и другими политическими силами в Афганистане, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает ТАСС.

"Давно призываем талибов и все другие этнические политические группы в Афганистане договариваться о создании инклюзивного переходного правительства. Выступать посредником на этих переговорах мы сейчас не планируем, по-моему никто не планирует", – сказал он.

Лавров отметил, что все участники международной политики, включая Китай и государства Центральной Азии, заинтересованы в том, чтобы талибы смогли найти консенсус с другими этническими и политическими общностями Афганистана.

По словам министра, в вопросе переговоров с сопротивлением, которое базируется в неподконтрольной "Талибану" провинции Панджшер, особая роль принадлежит Таджикистану.

"В Паджшерском ущелье именно афганские таджики ведут переговоры с центральным представительством талибов, надеюсь, что эти переговоры все-таки закончатся именно переговорным решением, а не будут прерваны, и угрозы, что возобновятся боевые действия, не будут реализованы", – пояснил Лавров.

Ранее лидер действующего в афганской провинции Панджшера Фронта национального сопротивления Ахмад Масуд заявил, что прекратит свою деятельность и уйдет из политики сразу, как только запрещенное в России радикальное движение "Талибан" обеспечит свободу и равноправие граждан, а также создаст инклюзивное правительство.

В середине августа талибы вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над всей территорией Афганистана. В этот же день президент республики Ашраф Гани сообщил, что принял решение сложить свои полномочия и покинуть Афганистан, чтобы избежать кровопролития.