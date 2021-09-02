Женщины не войдут в новое правительство Афганистана

11:21
Фото: AP Photo/Rodrigo Abd, File
Женщины не смогут войти в новый состав правительства Афганистана, заявил представитель радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Забихулла Муджахид.
"Женщины смогут работать в министерствах, в полиции или, например, в судебной системе в качестве помощников", – рассказал Муджахид газете "Репубблика".
Он также отметил, что правительство Афганистана будет сформировано в ближайшее время. Туда также не войдут представители прежней администрации страны.
По информации СМИ, решение о составе кабмина талибы могут объявить уже 3 сентября.
Ранее сообщалось, что правительство Афганистана возглавит лидер "Талибана".
Ситуация в Афганистане обострилась в середине августа. Тогда талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией страны, а также вошли в президентский дворец в Кабуле.
Панджшер между тем остается последним неподконтрольным боевикам регионом Афганистана, а сопротивление, представленное в основном местными таджиками, – единственным организованным очагом противостояния им.
В Афганистане женщинам запретили выходить на улицу
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: