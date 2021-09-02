Женщины не войдут в новое правительство Афганистана

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Женщины не смогут войти в новый состав правительства Афганистана, заявил представитель радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Забихулла Муджахид.

"Женщины смогут работать в министерствах, в полиции или, например, в судебной системе в качестве помощников", – рассказал Муджахид газете "Репубблика".

Он также отметил, что правительство Афганистана будет сформировано в ближайшее время. Туда также не войдут представители прежней администрации страны.

По информации СМИ, решение о составе кабмина талибы могут объявить уже 3 сентября.

Ранее сообщалось, что правительство Афганистана возглавит лидер "Талибана".

Ситуация в Афганистане обострилась в середине августа. Тогда талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией страны, а также вошли в президентский дворец в Кабуле.

Панджшер между тем остается последним неподконтрольным боевикам регионом Афганистана, а сопротивление, представленное в основном местными таджиками, – единственным организованным очагом противостояния им.

