Афганский посол раскрыл подробности бегства Гани

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Фото: AP Photo/Rahmat Gul
Посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар рассказал подробности бегства президента Ашраф Гани. По его словам, Гани назначил совещание с правительством, а сам направился в аэропорт Кабула, чтобы покинуть страну.
"Гани не просто сбежал, бросив на произвол судьбы своих соратников, но и прихватил бюджетные деньги, ограбив народ. Никто из его заместителей не знал, что он задумал бежать. По словам министра обороны правительства Гани, а я говорил с ним вчера лично, советник президента позвонил (в военное ведомство) и сказал, что он будет там в 16:00 на совещании", – рассказал Агбар в интервью РИА Новости.
Дипломат выразил мнение, что бегство Гани стало одной из причин быстрого захвата власти движением "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ).
Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что из-за ухудшения экономической ситуации на Афганистан надвигается гуманитарная катастрофа. Гутерриш также добавил, что уже в настоящее время 18 миллионам афганцев – а это почти половина граждан страны – требуется помощь, чтобы выжить.
Ситуация в Афганистане обострилась в середине августа. Тогда талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией страны, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Ашраф Гани покинул Афганистан.
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