В ЕС афганских беженцев призвали не ехать в Европу

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Фото: AP Photo/Shekib Rahmani
Беженцы из Афганистана не должны ехать в Европу, они должны оставаться в своем регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра по делам иммиграции и интеграции Дании Маттиаса Тесфайе.
"Политический сигнал очень важен. Предложенный проект итогового заявления (Совета ЕС. – Прим. ред.) очень четко формулирует, что люди не должны ехать в Европу, люди должны оставаться в их регионе, а наша задача – стабилизировать регион, чтобы работающие там международные организации хорошо финансировались", – отметил министр.
Он объяснил, что следует лучше помогать соседним с Афганистаном государствам, чтобы люди могли получить все, что им необходимо, в соседних странах.
Отмечается, что Маттиас Тесфайе также призвал улучшить защиту внешних границ ЕС и оказать дополнительную помощь странам, границы которых составляют внешнюю границу сообщества.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал причину контактов Евросоюза с представителями запрещенной в РФ террористической организации "Талибан". По его словам, речи об официальном признании движения со стороны ЕС не идет, однако нужны контакты для решения экстренных вопросов, к примеру, эвакуации из Афганистана.
Напомним, ситуация в Афганистане обострилась в середине августа. Тогда представители запрещенного в России террористического движения "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Ашраф Гани покинул страну.
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