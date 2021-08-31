Шойгу назвал критической ситуацию в Афганистане

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал критической обстановку в Афганистане. Он также поблагодарил российских летчиков и медиков за эвакуацию граждан РФ и других стран из Кабула. Привлекались три самолета Ил-76МД и один Ил-62, сказал Шойгу на селекторном совещании.
"Обстановка в этой стране критическая. Люди пытаются сбежать оттуда даже ценой собственной жизни", – приводит РИА Новости слова Шойгу.
Министр напомнил, что с 24 по 26 августа по поручению Владимира Путина самолеты военно-транспортной авиации России в сложных условиях эвакуировали из Афганистана граждан РФ, Киргизии, Таджикистана, Белоруссии и Узбекистана.
Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) объявили об установлении своего контроля над всей территорией государства.
Ранее талибы назвали 31 августа "красной линией" для вывода войск США. Отмечалось, что США и Британия не получат дополнительное время для вывода войск из Афганистана. Представитель радикального движения "Талибан" Сухейл Шахин добавил, что задержка эвакуации военных этих стран вызовет недоверие.
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