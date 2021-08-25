Четыре самолета ВТА России эвакуируют граждан РФ, Украины и стран ОДКБ из Афганистана

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Минобороны РФ проводит эвакуацию более 500 граждан РФ, стран ОДКБ и Украины из Афганистана. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы военного ведомства.

Известно, что эвакуация производится четырьмя самолетами военно-транспортной авиации РФ. Лайнеры были подготовлены министром обороны Сергеем Шойгу по поручению Владимира Путина.

"Организована эвакуация самолетами военно-транспортной авиации с территории Исламской Республики Афганистан более 500 граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) и Украины", – подтвердили в Минобороны.

Отмечается, что в самолетах находятся бригады военных медиков. Кроме того, на борту лайнеров имеется запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания.

Ранее Путин заявлял, что российские власти внимательно следят за ситуацией в Афганистане. При этом РФ не будет вмешиваться в вооруженный конфликт всех против всех, отмечал президент.

Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) объявили об установлении своего контроля над всей территорией государства.

Накануне талибы назвали 31 августа "красной линией" для вывода войск США. Отмечалось, что США и Британия не получат дополнительное время для вывода войск из Афганистана. Представитель радикального движения "Талибан" Сухейл Шахин добавил, что задержка эвакуации военных этих стран вызовет недоверие.