Лидеры талибов создадут совет из 12 человек для управления Афганистаном – СМИ

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Лидеры радикального движения "Талибан" (запрещено в России) планируют создать совет, который встанет во главе Афганистана. Об этом пишет американское издание Foreign Policy со ссылкой на источники.

Сообщается, что совет будет состоять из 12 человек. В него войдут глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара и высокопоставленный член запрещенной в РФ террористической группировки "Сеть Хаккани" Халиль аль-Рахман Хаккани.

По информации источника, Барадар и Якуб планируют также ввести в совет Ахмада Масуда. Этот человек является сыном лидера "Северного альянса" Ахмада Шаха Масуда, который был убит террористами 20 лет назад. При этом издание считает включение Масуда в совет маловероятным.

В материале добавляется, что некоторым членам предыдущей администрации Афганистана будут предложены должности глав министерств.

15 августа талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана.

Позднее министр обороны США Ллойд Остин признал, что военные Соединенных Штатов не предвидели того, что падение правительства Афганистана и крах армии этой страны произойдет за 11 дней.

Также стало известно, что талибы захватили несколько американских самолетов, вертолетов и ракет. Как сообщали СМИ, данное событие вызвало обеспокоенность в Пентагоне.