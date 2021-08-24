Талибы захватили американские самолеты, вертолеты и ракеты – СМИ

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Представители радикального движения "Талибан" (запрещено в России) захватили несколько американских самолетов, вертолетов и ракет. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.

Как отмечает СМИ, данное событие вызвало обеспокоенность в Пентагоне. При этом решение о ликвидации захваченного оружия пока не принято.

"Возможно, талибам будет трудно использовать вертолеты и самолеты, так как нет пилотов, техническое обслуживание талибам также недоступно", – предположили источники телеканала.

СМИ уточняет, что американские власти ждут окончания эвакуации для того, чтобы провести отдельные операции по ликвидации военных складов.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что военные Соединенных Штатов не предвидели того, что падение правительства Афганистана и крах армии этой страны произойдет за 11 дней.

В апреле текущего года Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане. Она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. После этого боевики движения "Талибан" ускорили наступление на ряде направлений.

15 августа талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана.