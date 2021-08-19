Патрушев заявил об отсутствии предпосылок для ввода российских войск в Афганистан

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Предпосылок для ввода российского военного контингента в Афганистан нет, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в интервью газете "Известия".

Он подчеркнул, что российские власти заинтересованы в мирном и развивающемся Афганистане, а также готовы к диалогу с теми силами, которые будут опираться на волю народа этой страны и превращать ее в "нормально функционирующее, крепкое, благополучное государство".

"На афганском направлении будем делать акцент <...> на политико-дипломатических усилиях, совместно с партнерами искать пути налаживания внутриафганского диалога", – сказал Патрушев.

Он также добавил, что Москва активизировала контакты по линии спецслужб, военных и советов безопасности с соседними с Афганистаном государствами – Индией, Пакистаном, Китаем, Ираном, Узбекистаном и Таджикистаном.

Патрушев также считает, что быстрый захват власти в Афганистане представителями запрещенного в России террористического движения "Талибан" произошел из-за того, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО недооценили ситуацию

"Самоуверенность военного и политического руководства США и их союзников в том, что они полностью контролировали ситуацию в Афганистане, привела к незнанию и недооценке реальной обстановки", – сказал секретарь Совбеза РФ.

Ранее в Пентагоне заявили, что военные США не ожидали краха афганской армии за 11 дней.