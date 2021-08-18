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Политика

19:36

Путин и глава Ирана выразили готовность содействовать установлению мира в Афганистане

власть политика

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин обсудил с президентом Ирана Ибрахимом Раиси ситуацию в Афганистане. В рамках разговора лидеры государств выразили готовность содействовать миру в Афганистане, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась, когда 15 августа представители запрещенного в России террористического движения "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Ашраф Гани покинул страну.

Также в ходе телефонного разговора руководители стран обсудили перспективы возобновления выполнения иранской ядерной сделки.

"Обсуждены перспективы возобновления выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", – говорится в сообщении.

Ранее Владимир Путин пообещал оказать поддержку Мордовии на фоне ее закредитованности, отметив, что причиной возникновения подобной ситуации могло стать сокращение инвестиций, которое наблюдается в регионе. Об этом президент РФ заявил в ходе встречи с врио главы республики Артемом Здуновым.

По мнению президента, ограничения, связанные с текущей ситуацией в регионе, носят искусственный характер и их нужно снимать. Путин обратил внимание на сокращение инвестиций в основной капитал региона.

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