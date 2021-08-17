Путин дал поручения по ликвидации последствий стихийных бедствий

Владимир Путин дал правительству и главам регионов поручения по ликвидации последствий ЧС. Речь идет, прежде всего, о подтоплениях и лесных пожарах.

Президент поручил до 1 сентября рассмотреть вопрос о возмещении людям расходов на ремонт жилья, пострадавшего от стихии. Также региональные власти должны обеспечить своевременное начало учебного года в пострадавших районах.

Кроме того, обязательным может стать страхование имущества граждан, которые живут в зонах постоянного подтопления. Строительство новых домов в таких зонах предлагается ограничить. Все предложения Михаил Мишустин и власти регионов должны представить президенту осенью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.