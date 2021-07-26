Выявляемость COVID-19 в Москве за неделю снизилась на 27% – Собянин

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В столице выявляемость случаев заболевания коронавирусной инфекцией за неделю снизилась на 27%. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе открытия в районе Кузьминки реконструированного здания филиала № 1 городской поликлиники № 9.

"Такая сложная ситуация была. Мы прошли этот период. Сейчас, наверное, полегче. За эту неделю только упала на 27% выявляемость. И перед этим падение было большое – в два с лишним (раза. – Прим. ред.)", – заявил мэр.

Собянин выразил надежду, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в столице стабилизируется.

Ранее Владимир Путин потребовал от правительства ускорить темпы вакцинации населения России от коронавируса.

Президент отметил, что большинство россиян осознают необходимость прививки. Именно поэтому им необходимо объяснять различные аспекты вакцинации, а не заниматься ее навязыванием.