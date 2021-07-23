Эксперт рассказал, как восстановить сертификат о вакцинации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Член общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко рассказал Москве 24, как можно восстановить сертификат о вакцинации в случае его утери или порчи.

По словам эксперта, проблем в получении нового документа у владельца быть не должно.





Алексей Старченко член общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Если нужно восстановить сертификат, напишите заявление на имя главного врача медучреждения, в котором делали прививку. Должны выдать дубликат. Думаю, никаких проблем с этим не будет.

"В электронной истории болезни у каждого пациента вся информация указана. Когда прошли процедуру, какой врач осматривал. Все четко записано. Поэтому всегда можно получить дубликат", – объясняет Старченко.

Отдельно эксперт рассказал, что делать в ситуации, если пациент прививался в павильоне "Здоровая Москва" или других выездных пунктах.





Алексей Старченко член общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре В любом случае персонал, который там работает, приписан к какой-то поликлинике. Там и находится медицинская документация пациента. В единой информационной системе факт вакцинации тоже имеется. Поэтому лечащий врач, ваш участковый терапевт, всегда может проверить все сведения и выдать этот сертификат от лица поликлиники.

Если человек потерял сертификат перед второй прививкой, восстанавливать его до процедуры необязательно, говорит Старченко.

"Вы придете на вторую вакцину. По единой информационной системе посмотрят, кто вас привил. И уже в новый сертификат вам впишут сведения и о первой, и о второй вакцине", – сообщил специалист.

Эксперт отметил, что проблема восстановления сертификатов не является массовой. В любом случае отказов в выдаче дубликата документа быть не должно, считает он.

"Бумажный сертификат лучше восстановить. У меня возникла проблема с получением QR-кода, пока я не прислал на "Госуслуги" сканированную копию своего документа о вакцинации. Получив ее, мне дали код. С бумажным сертификатом документы быстрее сверяются. Поэтому к нему нужно относиться бережно", – советует специалист.

Ранее в столице началась ревакцинация от коронавируса во всех прививочных центрах. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.