Центр Москвы украсят ко Дню народного единства

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

Входные группы Госдумы и Совета Федерации, а также центральные улицы Москвы оформят ко Дню народного единства, 4 ноября. Об этом сообщает канал комплекса городского хозяйства столицы в MAX.

Оформлением займутся специалисты АО "ОЭК". Они украсят входные группы зданий палат парламента на улицах Охотный Ряд и Большой Дмитровке. На фасаде Госдумы разместят панно с изображением Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Рядом установят флаговые конструкции в цветах российского триколора.

Вечером на медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате покажут поздравительный видеоролик. Архитектурно-художественная подсветка на центральных улицах города будет работать в праздничном режиме.

Кроме того, в День народного единства на маршруты выйдут более 5,6 тысячи автобусов, электробусов и трамваев с флагами России и Москвы. Водители и машинисты будут в парадной форме, а на станциях столичного метро появятся флаги.

Также подготовили тематический эфир. До 6 ноября на медиаэкранах в метро и наземном транспорте можно будет узнать факты об истории праздника и государственных символах страны.

