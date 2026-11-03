Бесплатную инфосистему "Национальный словарный фонд" запустят в РФ с 2027 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Бесплатная федеральная государственная информационная система "Национальный словарный фонд" начнет работу с 1 января 2027 года. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета при президенте по межнациональным отношениям.

Платформа обеспечит россиянам доступ к информации о нормах современного русского литературного языка, а также об их развитии. Система будет доступной для всех пользователей.

Ранее Владимир Путин предложил издавать книжную серию "Библиотека литературных шедевров народов России". Президент уточнил, что в нее войдут лучшие произведения национальных литератур, переведенные на русский язык.

По его словам, данную серию необходимо сделать доступной для широкого круга читателей. Он также назвал символичным тот факт, что эта инициатива "стартует в Год единства народов России".

