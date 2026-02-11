Форма поиска по сайту

11 февраля, 14:11

Культура

В РФ фильмы, дискредитирующие традиционные ценности, могут удалить из публичного доступа

Фото: 123RF.com/irinafotolita

В России из свободного доступа будут удаляться фильмы, в которых будет установлено наличие материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности. Об этом сообщили ТАСС в министерстве культуры РФ.

Минкультуры пояснило, что действующее законодательство возлагает на владельцев аудиовизуальных сервисов и социальных сетей контроль за качеством выпускаемого контента.

Рассмотрение фильмов на предмет соответствия этим критериям, включая как новые, так и ранее выпущенные многосерийные картины, будет осуществляться ведомством по соответствующему обращению. Впоследствии будет вынесено экспертное заключение, которое и определит дальнейшую судьбу произведения.

Ранее в России призвали ограничить пиар турецких сериалов, так как они наносят вред традиционным отечественным ценностям. Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов отметил, что эти программы пропагандируют модели поведения, которые не соответствуют ценностям крепкой семьи и верности.

