Новости

Новости

29 января, 14:28

Политика

В ГД призвали удалять эротические сцены из фильмов

Фото: depositphotos/scaliger

Народный артист РФ, депутат Госдумы и режиссер Николай Бурляев в беседе с "Абзацем" высказался в поддержку инициативы удалять из фильмов интимные сцены.

По данным СМИ, в некоторых кинотеатрах на Северном Кавказе во время показа фильмов сцены с обнаженными телами и страстными поцелуями заменяются черным экраном.

Парламентарий предложил распространить эту практику на всю страну. Однако он отметил, что в Госдуме такая инициатива пока не рассматривается.

Бурляев, который также является профессором ВГИКа, отметил, что ориентирует своих учеников на то, что "непозволительно прикасаться к этим темам вообще". Депутат призвал Минкультуры и другие ответственные ведомства серьезнее относиться к духовной составляющей в искусстве, ссылаясь на необходимость следования заповедям.

"Об этом пора задуматься, иначе мы не построим, как говорит наш президент, государство-цивилизацию – просвещенное, гармоничное, устремленное к Господу Богу", – заключил Бурляев.

Ранее в России призвали ограничить пиар турецких сериалов, так как они наносят вред традиционным отечественным ценностям. Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов отметил, что эти программы пропагандируют модели поведения, которые не соответствуют ценностям крепкой семьи и верности.

политика

