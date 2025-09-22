Песни Михаила Круга призвали подвергнуть цензуре

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/irinakrug

Песни Михаила Круга, в которых содержится ненормативная лексика и отсутствует соответствие традиционным ценностям, нельзя популяризировать и публиковать в интернете без ограничений, заявила изданию "Абзац" член комитета Госдумы по культуре Ольга Германова.

По ее словам, у певца есть достойные музыкальные произведения. Однако на песни, содержащие оскорбительные фразы, должны быть наложены возрастные ограничения.

"На литературу есть возрастные марки. На песни тоже они должны быть", – сказала парламентарий и добавила, что подобные произведения не надо ставить в концертную программу или добавлять в эфиры.

В свою очередь, родная сестра Круга Ольга Медведева рассказала News.ru, что у музыканта нет песен с матом.

"Назовите хоть одну песню, где он ругается матом. Я не знаю ни одной. Почему внимание обратили конкретно на Михаила Круга? Мне это непонятно", – высказалась женщина.

Ранее СМИ писали, что думский депутат Нина Останина предложила запретить группу "Сектор Газа" на музыкальных площадках. Кроме того, она якобы направила соответствующие обращения в Роскомнадзор.

Однако позже Останина опровергла информацию о запрете. Парламентарий уточнила, что сама любит творчество группы, а песни коллектива "уже давно ушли в народ".