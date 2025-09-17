Депутат Останина опровергла свое предложение о запрете "Сектора Газа"

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина опровергла информацию о том, что она призвала запретить группу "Сектор Газа". Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Ранее СМИ писали, что депутат призвала закрыть доступ к песням коллектива на музыкальных площадках. Утверждалось, что парламентарий планировала поручить этот вопрос своему сотруднику, а также рассмотреть инициативу на заседании комитета.

"Измышления о том, что я предлагаю запретить группу "Сектор Газа", – глупость великая. Я никогда не борюсь с людьми. Я сама люблю "Сектор Газа", песни уже давно ушли в народ", – заявила Останина в эфире радиостанции.

Она уточнила, что ей нравится песня "Твой звонок". Также депутат обратила внимание, что композиции коллектива в том числе исполняются в зоне специальной военной операции.

Останина объяснила, что изначально журналисты попросили ее прокомментировать старый альбом "Сектора Газа", где используется ненормативная лексика.

По ее словам, подобные произведения требуют возрастной маркировки, как и любые концерты для взрослой аудитории. Она также опровергла, что направляла какие-либо обращения в Роскомнадзор по поводу творчества музыкальной группы.

Ранее петербургский суд запретил распространять 5 песен рок-группы "Ленинград", включая композиции "Кандидат", "НЕТ<…>НЕ", "Ч.П.Х.", "ОСПА" и "РУССКИЕ". На творчество музыкального коллектива пожаловалась сенатор Маргарита Павлова. Проведенная экспертиза выявила в текстах признаки побуждения к насильственным действиям.

