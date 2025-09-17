Улицы и набережные перекроют в центре Москвы из-за марафона 20–21 сентября

Новости

Новости

17 сентября, 11:00

Политика
Депутат Останина предложила запретить группу "Сектор Газа"

Фото: vk.com/sektorgazamusic

Группу "Сектор Газа" необходимо запретить на музыкальных площадках, заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с изданием "Абзац".

"Наш комитет рассмотрит этот вопрос в ближайшее время. Я дам поручение сотруднику, чтобы он занялся этим вопросом", – сказала она.

Кроме того, для запрета музыкального коллектива в соцсетях потребуется помощь Роскомнадзора, подчеркнула парламентарий. Ее удивило, что ведомство до сих пор не отреагировало на эту тему.

Ранее Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга запретил распространять 5 песен рок-группы "Ленинград", включая композиции "Кандидат", "НЕТ<…>НЕ", "Ч.П.Х.", "ОСПА" и "РУССКИЕ". На песни музыкального коллектива пожаловалась сенатор Маргарита Павлова, а проведенная экспертиза нашла в текстах нарушения законов РФ.

Оказалось, что в композициях есть признаки побуждения к насильственным действиям. Сам лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров поддержал решение суда. Он считает, что молодые люди, которым еще не исполнилось 18 лет, не должны слушать такие песни.

политикакультура

