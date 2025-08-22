Суд запретил распространять информацию из 7 "пацанских" пабликов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Учаева

Симоновский суд Москвы запретил распространять информацию из 7 "пацанских" пабликов в социальной сети "ВКонтакте". Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Иск подал прокурор Южного административного округа. Проверка установила, что 7 сообществ с большой аудиторией выкладывают материалы, которые способны вызывать у детей желание употреблять наркотики, курить табачные изделия, играть в азартные игры, заниматься проституцией, бродяжничеством и попрошайничеством, сказано в материалах дела.

Кроме того, следствие нашло в упомянутых группах публикации с призывами к насилию.

Суд постановил, что сведения, которые содержатся на страницах этих сообществ, нарушают Федеральный закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. В середине августа распространение материалов было запрещено.

Ранее Останкинский суд Москвы запретил сайты, на которых продавались электроудочки и луки для рыбалки по причине того, что информация о применении этих приборов на охоте и рыбалке противоречит положениям Конституции России и федеральному законодательству.