Собянин: еще 6 БПЛА сбиты системой ПВО Минобороны на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО ликвидировали еще 6 вражеских БПЛА, летевших в сторону Москвы, ночью в четверг, 11 декабря. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Глава города подчеркнул, что на месте падения обломков дронов работают экстренные службы.

Всего, по информации Собянина, в ночь на четверг, 11 декабря, система противовоздушной обороны уничтожила 16 БПЛА, летевших в сторону Москвы. На местах падения обломков сейчас работают специалисты экстренных служб.

Также из-за угрозы безопасности воздушного пространства московские аэропорты были временно закрыты. Воздушные гавани не принимают и не выпускают самолеты.