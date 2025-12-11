Собянин: еще один БПЛА, летевший по направлению к Москве, уничтожен

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО сбили еще один украинский БПЛА, летевший в сторону Москвы, ночью в четверг, 11 декабря. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Глава города добавил, что на месте падения обломков дрона работают сотрудники экстренных служб.

По информации Собянина, под Москвой в ночь на четверг, 11 декабря, силы ПВО уничтожили 10 дронов. Специалисты экстренных служб в настоящий момент работают на месте падения обломков.

Из-за инцидента с БПЛА аэропорты Москвы были вынуждены временно приостановить работу. Воздушные гавани не принимают и не выпускают самолеты.