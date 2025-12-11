01:03Транспорт
Временные ограничения введены в аэропортах Внуково и Домодедово
Фото: depositphotos/Shebeko
Временные ограничения на работу введены в аэропортах Внуково и Домодедово, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Они необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сейчас аэропорты не принимают и не выпускают самолеты.
Также сохраняются ограничения в авиагавани Шереметьево. Аэропорт не принимает и не выпускает гражданские самолеты.
Столичные аэропорты приостановили работу на фоне сообщений о ликвидации украинских БПЛА, летевших в сторону Москвы. По данным Сергея Собянина, в ночь на четверг, 11 декабря, силы ПВО перехватили и сбили 4 дрона.