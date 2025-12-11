Временные ограничения введены в аэропортах Внуково и Домодедово

Фото: depositphotos/Shebeko

Временные ограничения на работу введены в аэропортах Внуково и Домодедово, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Они необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сейчас аэропорты не принимают и не выпускают самолеты.

Также сохраняются ограничения в авиагавани Шереметьево. Аэропорт не принимает и не выпускает гражданские самолеты.

Столичные аэропорты приостановили работу на фоне сообщений о ликвидации украинских БПЛА, летевших в сторону Москвы. По данным Сергея Собянина, в ночь на четверг, 11 декабря, силы ПВО перехватили и сбили 4 дрона.