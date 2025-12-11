Собянин: система ПВО Минобороны уничтожила еще один беспилотник

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили еще один беспилотник, который летел в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Мэр заявил, что на месте падения обломков в настоящее время работают специалисты экстренных служб.

Атаки вражеских дронов на Москву начались ночью в среду, 10 декабря. Из-за этого в аэропортах Домодедово, Внуково, Жуковский и Шереметьево вводили временные ограничения. Всего гавани отменили, задержали и перенаправили 133 рейса.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что атаки БПЛА, направленные на столицу и другие регионы РФ в ночь на 11 декабря, стали "символичным выпадом" диктатуры украинского лидера Владимира Зеленского для Запада.

