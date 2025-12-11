Фото: ТАСС/Георгий Чернышов

Атаки БПЛА, направленные на Москву и другие регионы РФ в ночь на 11 декабря, стали "символичным выпадом" диктатуры украинского лидера Владимира Зеленского для Запада. Об этом в своем телеграм-канале заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Однако это не отменяет опасность, которую представляют боеприпасы, направленные Киевом на гражданские объекты и мирных людей, подчеркнул дипломат.

В ночь на 11-е число силы ПВО ликвидировали над российскими регионами 287 украинских беспилотников, из которых 40 были сбиты над Московской областью и столицей.

В аэропортах Домодедово, Внуково, Жуковский и Шереметьево были введены временные ограничения, которые отменили после завершения атаки. За это время воздушные гавани отменили, задержали и перенаправили 133 рейса.

