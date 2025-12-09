7 человек госпитализированы после атаки БПЛА в Чебоксарах

Фото: телеграм-канал "Лариса Тарасова | Минздрав Чувашии"

7 человек госпитализированы в результате атаки БПЛА в Чебоксарах. Еще 7, включая 1 ребенка, проходят лечение амбулаторно, рассказала министр здравоохранения Чувашии Лариса Тарасов.

"На данный момент в числе пострадавших 14 жителей", – написала она в своем телеграм-канале.

Украинские дроны атаковали Чебоксары утром 9 декабря. Из-за этого на ряде магистралей города вводились временные ограничения. Власти сообщили, что все поврежденные жилые помещения будут восстановлены.

Для жителей также организовали пункт временного размещения, в котором работают психологи и медицинские специалисты. В это же время все экстренные службы города работают в усиленном режиме и устраняют последствия ЧП.

Атака повредила 15 зданий, в том числе 10 жилых домов. Комиссии уже закончили обследование пострадавших построек, а городские службы убрали придомовые территории.