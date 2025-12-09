Региональный режим ЧС введут для ликвидации последствий атаки БПЛА в Чебоксарах

Фото: телеграм-канал SHOT

Режим ЧС регионального уровня будет введен для ликвидации последствий атаки БПЛА на Чебоксары, заявил премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов в телеграм-канале.

Это необходимо, чтобы мобилизовать все ресурсы для защиты населения и оперативно ликвидировать последствия атаки, указал премьер-министр региона.

"Наши спецслужбы работают оперативно и высокопрофессионально", – указал он.

Артамонов выехал на место происшествия вместе с представителями правительства и проконтролировал работу пункта временного пребывания жителей, открытого на базе школы № 20. По словам чиновника, люди обеспечены всем необходимым.

Всего, по последним данным, число пострадавших достигло 14 человек, включая 1 ребенка, заявил в телеграм-канале вице-премьер Чувашии Владимир Степанов.

По его словам, жители постепенно начали возвращаться в свои жилища, а специальные комиссии начали оценивать здания на предмет их состояния и нанесенного ущерба.

Украинские дроны атаковали Чебоксары утром 9 декабря. Из-за ЧП на ряде магистралей города введены временные ограничения. Для жителей доступен пункт временного размещения, в котором работают психологи и медицинские специалисты. В это же время все экстренные службы города работают в усиленном режиме и устраняют последствия ЧП.

