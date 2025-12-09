Силы ПВО сбили за ночь 121 украинский БПЛА над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ за прошедшую ночь сбили 121 украинский беспилотник над регионами России и Каспийским морем. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Больше всего дронов было перехвачено над территорией Белгородской области – 49. Еще 22 удалось сбить над Крымом, 10 – над Рязанской областью, 9 – над Воронежской областью, 8 – над акваторией Каспийского моря, по 5 – над Ростовской областью и Калмыкией, 4 – над Нижегородской областью, 3 – над Липецкой областью, по 2 – над Курской областью и Краснодарским краем и по 1 – над Брянской и Тульской областями.

Ранее российские военнослужащие в ответ на террористические атаки Украины нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам энергетики страны. Для этого были использованы ракеты "Кинжал" и БПЛА.

Российская армия также атаковала портовую инфраструктуру, которая использовалась в интересах ВСУ. Все цели были достигнуты, а объекты поражены.

