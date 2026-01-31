В Белоруссии предупредили о фейковых видео с участием посла республики в РФ

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Минфин Белоруссии предупредил о распространяющейся в интернете недостоверной информации, касающейся должностных лиц, в том числе недавно назначенного посла республики в России Юрия Селиверстова.

"В сети зафиксирована волна информационных вбросов, направленных на дезинформацию граждан. Злоумышленники используют как поддельные документы, так и технологии дипфейков", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В частности, были обнаружены видео, где на архивные кадры с участием должностных лиц наложены чужие голоса, произносящие недостоверные заявления. Более того, в Сети распространяются и фальшивые "приказы". Например, в одном из них утверждается о якобы совместном инвестировании Минфина и Gazprom Transgaz Belarus.

"Также ложь. Авторы фейка не знают ни правил оформления, ни даже правильного названия нашей страны", – указали в министерстве.

В связи с этим Минфин призвал жителей Белоруссии быть внимательными и не доверять сомнительным источникам. В ведомстве также назвали признаки фейков, включающие неестественную мимику, рассинхронизацию губ и речи, монотонный или роботизированный голос и сомнительные источники публикации.

Схожее предупреждение ранее распространил и российский МИД. В частности, в интернете появился дипфейк, созданный с использованием искусственного интеллекта, который имитирует голос официального представителя ведомства Марии Захаровой.

В фейковом ролике обсуждались якобы события, связанные с СВО и ситуацией в Европе. Однако реальные кадры относились к выборам в Молдавии, подчеркивали в дипведомстве.