Зеленский: новый раунд переговоров по Украине пройдет в Абу-Даби 4–5 февраля

Фото: AP/Danylo Antoniuk

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил в своем телеграм-канале, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине с участием российской, американской и украинской делегаций пройдет в Абу-Даби 4–5 февраля.

"Украина готова к предметному разговору", – отметил Зеленский.

В свою очередь, как сообщает агентство Reuters, встреча российской, американской и украинской делегаций в Абу-Даби 1 февраля может не состояться.

Первый раунд трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Абу-Даби 23 и 24 января.

Второй раунд переговоров, который должен пройти 1 февраля, будет двусторонним. Однако, по словам госсекретаря США Марко Рубио, Вашингтон сможет присоединиться. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил, что эта встреча будет длительной.

