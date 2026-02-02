Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 февраля, 04:22

Политика
Главная / Новости /

Вице-спикер ГД Абрамченко: поступление в вузы упростят для выпускников колледжей

В Госдуме могут упростить поступление в вузы для выпускников колледжей

Фото: depositphotos/kasto

Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, который введет особые льготы при поступлении в университет для выпускников системы среднего профессионального образования (СПО). Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на вице-спикера ГД Викторию Абрамченко.

"Планируется разработать новую образовательную траекторию для выпускников колледжей, которые добросовестно выполнили свои обязательства по целевому договору. Сейчас у них нет формальных преимуществ для продолжения учебы в вузе", – указала Абрамченко.

По словам депутата, планируется установить особые права при поступлении в вузы для выпускников колледжей, отработавших не менее трех лет по целевому договору. К примеру, это может быть внеконкурсное зачисление на родственные заочные или очно-заочные программы.

Проект будет разработан и внесен в Госдуму до конца весенней сессии. Инициатива активно обсуждается в рамках рабочей группы по вопросам среднего профессионального образования, в состав которой входят депутаты всех фракций, представители заинтересованных ведомств и региональные власти.

Ранее утверждалось, что российские вузы перейдут на новую систему высшего образования с 1 сентября 2026 года – в учебных заведениях будут отменены форматы "бакалавр" и "магистр". Вместо них введут базовое и специализированное высшее образование.

Позже в Госдуме опровергли эту информацию, уточнив, что речь идет о планомерном расширении пилотной программы, реализуемой в ограниченном числе вузов. Такой формат выбран, чтобы нововведения не стали неожиданностью для системы.

Новые правила поступления в вузы начнут действовать в России в 2026 году

Читайте также


политикаобразованиеобщество

Главное

Почему в РФ хотят запретить мастер-классы по изготовлению кукол вуду?

Создание куклы вуду может быть расценено как посягательство на честь и достоинство человека

Подобные ритуалы причиняют колоссальный вред психическому здоровью тех, кто их совершает

Читать
закрыть

Чем файлы по делу Эпштейна угрожают мировым лидерам?

Событие может привести к тектоническим сдвигам не только в США, но и в глобальной политике

Однако эксперты уверены: России эта история в целом не касается

Читать
закрыть

Что ждет Москву после рекордно снежной зимы?

Температуры февраля и марта будут выше нормы на европейской части России

Москвичей ждут теплая весна и жаркое лето, при этом май отметится большим количеством осадков

Читать
закрыть

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика