Вице-спикер ГД Абрамченко: поступление в вузы упростят для выпускников колледжей

Фото: depositphotos/kasto

Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, который введет особые льготы при поступлении в университет для выпускников системы среднего профессионального образования (СПО). Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на вице-спикера ГД Викторию Абрамченко.

"Планируется разработать новую образовательную траекторию для выпускников колледжей, которые добросовестно выполнили свои обязательства по целевому договору. Сейчас у них нет формальных преимуществ для продолжения учебы в вузе", – указала Абрамченко.

По словам депутата, планируется установить особые права при поступлении в вузы для выпускников колледжей, отработавших не менее трех лет по целевому договору. К примеру, это может быть внеконкурсное зачисление на родственные заочные или очно-заочные программы.

Проект будет разработан и внесен в Госдуму до конца весенней сессии. Инициатива активно обсуждается в рамках рабочей группы по вопросам среднего профессионального образования, в состав которой входят депутаты всех фракций, представители заинтересованных ведомств и региональные власти.

Ранее утверждалось, что российские вузы перейдут на новую систему высшего образования с 1 сентября 2026 года – в учебных заведениях будут отменены форматы "бакалавр" и "магистр". Вместо них введут базовое и специализированное высшее образование.

Позже в Госдуме опровергли эту информацию, уточнив, что речь идет о планомерном расширении пилотной программы, реализуемой в ограниченном числе вузов. Такой формат выбран, чтобы нововведения не стали неожиданностью для системы.