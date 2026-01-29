В РФ выступили против учета оценки за поведение при поступлении в вуз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Оценка за поведение в школе не должна учитываться при поступлении в вуз. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на конференции "Форсайт образования: университет будущего".

"Ясно одно, что оценка за мелкую провинность не должна влиять на поступление ученика (в вуз. – Прим. ред.). Лидерам, я думаю, тоже полезно двойки получать. Часто надо в плане мотивации ставить двойки за поведение", – передает слова Музаева ТАСС.

В то же время, по мнению главы СПЧ Валерия Фадеева, школы должны иметь возможность отчислять учеников, если они получили неудовлетворительную оценку за поведение и не исправили ее.

Он уточнил, что молодые люди с плохим поведением сильно влияют на окружение, а также на отношение к преподавателям.