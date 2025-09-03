В Госдуме предложили ввести единую спортивную форму в школах

Фото: ТАСС/ Руслан Шамуков

Единая спортивная форма в цветах флага может появиться в школах России. О проработке соответствующей инициативы рассказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин.

По его словам, запрос о введении формы был направлен в Минспорт России совместно с депутатами Сергеем Колуновым и Ильей Вольфсоном.

"А также по включению обязательного выполнения учащимися в рамках изучения учебной программы нормативов испытаний комплекса ГТО и по включению предметов физической культуры в перечень учебных предметов обязательных к изучению", – приводит ТАСС слова Матыцина.

Он добавил, что в министерстве поддерживают данные инициативы, однако высказали ряд замечаний.

Ранее стало известно о разработке образца школьной формы, сшитой по обновленным требованиям ГОСТ. Всего было представлено два образца: для мальчиков (пиджак, брюки, рубашка и галстук) и девочек (пиджак, блуза, юбка).

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что при обсуждении школьной формы стоит учитывать мнение молодежи. По ее данным, появившиеся в СМИ и соцсетях фотографии якобы новой формы для учащихся были образцами комплектов одежды из Тверской области. Их бесплатно выдавали многодетным семьям в 2021–2022 годах.

