Мизулина: при обсуждении школьной формы нужно учитывать мнение молодежи

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

При обсуждении школьной формы стоит учитывать мнение молодежи. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в ходе встречи со школьниками и студентами в Перми.

По ее данным, появившиеся в СМИ и соцсетях фотографии формы являются образцами комплектов одежды из Тверской области. Их бесплатно выдавали многодетным семьям в 2021–2022 годах.

"Те страшные картинки, которые появились, это немного дезинформация. Честно говоря, вот этот женский бордовый камзол очень напугал. Я бы в таком не пошла в свои 14 лет", – приводит ее слова РИА Новости.

По мнению главы Лиги безопасного интернета, единая форма уравнивает школьников и не позволяет им выделяться в зависимости от доходов семьи. При этом она считает, что не получится сделать единую школьную форму во всей стране.

"Эта тема ведь упирается не только в то, как будет выглядеть форма. Ни в то, как она будет сидеть на ребенке. Дело ни в цвете, ни в единообразии. А в тех затратах, которые будут у ваших родителей, в стоимости", – добавила Мизулина.

Она также рассказала про свою советскую школьную форму, которую покупали по талонам. Та форма очень сильно отличается от современных вариантов, подчеркнула Мизулина.

Кроме того, глава Лиги безопасного интернета напомнила, что в закон об образовании не включены вопросы длины волос, пирсинга и макияжа, их также следует каким-то образом унифицировать.

Минпросвещения России 6 августа представило образец сшитой по обновленным требованиям школьной формы. С момента вступления ГОСТа в силу производители обязаны соблюдать новые стандарты.

Однако позже в министерстве заявили, что представленная форма не является утвержденной. Учебные заведения могут самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду, цвету и фасону, но в соответствии с законом об образовании.