Психолог Князева: родителям первоклассника не нужно драматизировать

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Родителям первоклассников не стоит драматизировать и фокусироваться на оценках, посоветовала в беседе с aif.ru педагог-психолог городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Елена Князева.

Она пояснила, что дети первое время воспринимают школу через эмоциональное отношение взрослых. Если родитель говорит об учебе с тревогой или избыточными ожиданиями, ребенок начинает переживать.

Лучше будет сосредоточиться на практических деталях, например рассказать, как добираться до школы, во сколько начинаются уроки, что можно будет взять с собой. Такие разговоры помогут сформировать у детей ощущение безопасности и предсказуемости.

Кроме того, родителям не стоит говорить ребенку, что "тройки" или "двойки" являются плохими оценками. У первоклассника это формирует ощущение, что к нему предъявляют повышенные ожидания, а также вызывает тревожность и ложное понимание, что отношение семьи теперь зависит от оценок.

Ребенок должен знать, что его ценят вне зависимости от успеваемости. Лучше всего будет показывать одобрение его заинтересованностью в предметах и поддерживать разговоры обо всем, что заинтересовало первоклассника.

"Ребенку важно понимать: он идет в школу, чтобы учиться новому, а не с целью стать идеальным учеником. Хвалите не только за результат, но и за процесс. Например: "Ты так аккуратно нарисовал буквы – я вижу, как ты стараешься", – подчеркнула эксперт.

Будущего первоклассника также необходимо учить самостоятельности и поручать задачи, которые он сможет сделать самостоятельно. Например, заправлять кровать или собираться на прогулку без помощи родителя.

"Когда ребенок сам справляется с простыми действиями, он чувствует: "Я могу". Это напрямую влияет на адаптацию в новом коллективе. Не делайте все за него – лучше поддержите, покажите как и дайте шанс попробовать. Тренируйтесь регулярно, получится сформировать навык, который точно пригодится в школе", – объяснила Князева.

Также первоклассника нужно поддерживать, даже если родитель не до конца понимает его чувства. Первое время ребенок может говорить о том, что он не хочет идти в школу, бояться и стесняться.

Фразы "не бойся", "ты уже взрослый" и им подобные не помогут. Важно оказать эмоциональную поддержку и показать ребенку, что взрослый на его стороне и поможет, если это будет необходимо.

Кроме того, стилист Алексей Сухарев в беседе с "Радио 1" рассказал, какой должна быть школьная форма.

По его словам, действительно важно, чтобы одежда была приятной на ощупь и удобной. Однако она также должна отвечать хотя бы каким-то долгосрочным модным тенденциям. Для этого стоит привлекать к разработке образов для школьников современных дизайнеров.

По словам Сухарева, необходимо подобрать для формы дышащую и простую в уходе ткань. Школьникам должно быть удобно в ней и учиться, и бегать на переменах.

Стилист также подчеркнул, что дети не должны относиться к форме как к "ужасной обязаловке". Нужно добиться, чтобы школьники носили ее с гордостью, а после окончания обучения хранили как память.

Ранее специалист по этикету и клиентскому сервису Надежда Коломацкая рассказала, что учителю неэтично дарить презенты дороже трех тысяч рублей и деньги в конверте.

В соответствии с Гражданским кодексом, сотрудники образовательных организаций не могут принимать подарки дороже трех тысяч рублей, иначе это можно расценить как взятку. Лучше будет отдать предпочтения подаркам, которые могут сделать работу учителя более комфортной, например ежедневникам, лазерным указкам, органайзерам и так далее.

