Педиатр Мескина: тугая школьная форма провоцирует образование камней в почках

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Камни в почках могут образоваться у ребенка, если он будет надевать тугую школьную форму. Об этом Москве 24 рассказала врач-педиатр, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского Елена Мескина.

Ранее стало известно, что стоимость минимального набора для подготовки к школе составила в 2025 году 16,2 тысячи рублей, что на 7% выше по сравнению с 2024-м. По данным аналитиков, дороже всего обойдется рюкзак – на него тратили более 4 тысяч рублей. Школьная форма же будет стоить примерно 3,1 тысячи рублей.

По словам Мескиной, при выборе одежды для ребенка следует в первую очередь обратить внимание на материал.





Елена Мескина врач-педиатр Ткань обязательно должна быть натуральной – шерсть, хлопок, которые позволяют коже дышать и отводят влагу от тела. Правда, эти материалы сильно мнутся, поэтому допустимо, чтобы в составе было небольшое количество синтетики, которая помогает вещам сохранять форму.

"Также от одежды не должно исходить неприятного химического запаха. Плюс надо проверить, не линяет ли вещь: взять слегка мокрую салфетку и потереть ткань с обратной стороны. Если салфетка окрасилась, краситель некачественный и может вызвать раздражения на коже", – предупредила врач.

Кроме того, одежда не должна жать, особенно в талии. Тугой пояс или резинка приведет к тому, что в сидячем положении ребенку будет пережимать брюшную полость. Это провоцирует риски нарушения кровообращения, а если носить ее долго, то и приводит к образованию камней в почках, отметила Мескина.

Кроме этого, врач порекомендовала обращать внимание на длину брюк. Модные среди молодежи модели палаццо, которые порой доходят до пола, легко могут привести к травме: ребенок наступит на них и упадет.

"Плюс это еще и не гигиенично, ведь полы таких брюк собирают всю окружающую грязь, которую ребенок потом приносит домой", – подчеркнула педиатр.

Внимательно надо отнестись и к выбору рюкзака, рассказал Москве 24 травматолог-ортопед, хирург, кандидат медицинских наук Евгений Фролов.





Евгений Фролов травматолог-ортопед, хирург, кандидат медицинских наук Ранец следует брать небольшой, чтобы он соответствовал размеру спины ребенка. К тому же рюкзак должен быть достаточно легким, ведь вместе со школьными принадлежностями его вес не может превышать трех килограммов.

Следует отдать предпочтение модели с широкими лямками и жесткой ортопедической спинкой. Материал изделия, в свою очередь, должен быть плотным и участвовать в поддержании формы рюкзака, подчеркнул врач.

Ранее психолог Наталья Наумова объяснила, сколько кружков максимум может посещать ребенок. По ее словам, стоит учитывать возраст детей, их нагрузку в школе, предпочтения и количество свободного времени. В то же время у ребенка должен быть хотя бы час-полтора в день на безделье и два-три – на прогулки и встречи с друзьями, добавила эксперт.

