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19 июня, 18:18

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Педиатр Мескина: мороженое с таурином вызывает проблемы с сердцем у детей

Педиатр предупредила об опасности мороженого с таурином для детей

Фото: 123RF/yuliaff

Мороженое с таурином и кофеином вызывает у ребенка серьезные нарушения в работе сердца. Об этом Москве 24 рассказала врач-педиатр, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского Елена Мескина.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова рассказала, что подростки начали искать альтернативу энергетическим напиткам в порошках, мороженом и батончиках с аналогичными ингредиентами. В частности, речь идет о кофеине и таурине, который содержится в подобных продуктах. За продажу самих энергетических напитков продавцам грозят штрафы.

Мескина подчеркнула, что таурин негативно влияет на нервную систему ребенка, а также повышает давление и нарушает сердечный ритм.

Кофеин еще опаснее, потому что стимулирует сокращение сердца, и нагрузка серьезно повышается без причины. В результате может возникнуть гипертрофия сердечной мышцы, а затем – декомпенсация. Просто возможности органа исчерпаются.
Елена Мескина
врач-педиатр, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского

Также Мескина напомнила, что зачастую подростки нарушают режим дня, пытаются стимулировать себя за счет тонизирующих продуктов. Такое поведение бьет по детскому организму еще сильнее, предупредила специалист.

"Подросткам нужно спать по 9–10 часов, а ночные бдения за компьютером очень сильно вредят. Потом дети начинают стимулировать себя энергетическими продуктами, а это вредно вдвойне. Это может спровоцировать тревожность, бессонницу и, опять же, проблемы с сердцем. Поэтому подстегивать себя таким образом, особенно в молодом возрасте, совершенно бессмысленно", – заключила Мескина.

Ранее почти 40% россиян поддержали запрет продажи фастфуда детям. По их мнению, такие ограничения помогут сократить число несовершеннолетних с избыточным весом, а также повысить их знания о правильном питании.

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