Депутат Авксентьева: фастфуд в школах формирует у детей неправильные пищевые привычки

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Замруководителя фракции "Новые люди" в Госдуме Сардана Авксентьева призвала Роспотребнадзор разобраться с нездоровой пищей в школьных буфетах и столовых. Об этом она рассказала в беседе с ТАСС.

Депутат считает неправильным наличие фастфуда в школах. По ее мнению, сладкие батончики и нездоровые перекусы формируют у детей неправильные пищевые привычки, которые потом могут отразиться на их здоровье.

Авксентьева также напомнила о своей инициативе помечать вредные продукты, в которых определенных веществ больше, чем в необходимой суточной норме.

"Это ни в коем случае не запрет, но (нужно. – Прим. ред.) людям подчеркнуть, что то, что они сейчас покупают своему ребенку, вредит ему", – добавила парламентарий.

Ранее глава общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов предложил ввести акциз в размере 20% на чипсы и одновременно запретить их продажу несовершеннолетним.

Однако такой запрет детям не поможет, поскольку найдутся взрослые, которые купят снеки и отдадут их ребенку, прокомментировала идею депутат ГД Нина Останина. Она также высказалась против введения акцизов, так как это лишь ударит по кошельку родителей.