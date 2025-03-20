Депутат ГД Останина высказалась против запрета на продажу чипсов детям

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Запрет продажи чипсов детям не поможет, так как найдутся взрослые, которые купят снеки и отдадут их ребенку, заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с Daily Storm.

"Надо воспитывать стремление к здоровому образу жизни в семье, школе. Также можно нанести рекомендательные надписи на этикетке, чтобы знали родители и дети, чем это грозит", – подчеркнула парламентарий.

Также Останина высказалась против введения акцизов и поднятия цен, так как это ударит лишь по кошельку родителей. Вместо этого она призвала создать ГОСТ на чипсы, где нужно прописать, из каких продуктов изготовлен товар.

Кроме того, первый замглавы думского комитета по охране здоровья Федот Тумусов подчеркнул, что сделать запрет на снеки невозможно, однако ввести разумные ограничения возможно. По задумке парламентария все вырученные за акциз средства следует направить на здравоохранение.

"Надо установить стандарты ГОСТ для чипсов, чтобы в них не было вредных веществ. Тогда поменяется технология изготовления и они будут меньше вредить здоровью", – добавил Тумусов.

Кроме того, необходимо напоминать и детям, и взрослым, что негативный эффект от употребления вредной еды будет виден не сразу. Из-за поедания чипсов можно заработать ишемическую болезнь сердца, подытожил депутат.

Ранее глава общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов направил письмо в адрес премьер-министра Михаила Мишустина с предложением ввести акциз в размере 20% на чипсы и одновременно запретить их продажу несовершеннолетним.

До этого почти 40% опрошенных россиян заявили, что необходимо ввести законодательный запрет на продажу сладостей, газировки и фастфуда детям. Но против такой задумки высказались 48% респондентов. Эксперты убеждены, что вместо запретов детей нужно приобщать к здоровому образу жизни.

