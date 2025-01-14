Депутат Леонов предложил альтернативу запрету продажи фастфуда до 18 лет

Фото: depositphotos/arskajuhani

Детей нужно приобщать к здоровому образу жизни вместо запретов на продажу им фастфуда. Ограничения же не будут работать эффективно, сказал Москве 24 председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил запретить продавать фастфуд россиянам, не достигшим 18 лет. По его словам, мера поможет улучшить самочувствие и внешний вид молодого поколения, а также здоровье нации. Автор инициативы направил обращение председателю Совфеда Валентине Матвиенко, председателю Госдумы Вячеславу Володину и главе Минздрава Михаилу Мурашко, сообщают "Известия".

Однако, по мнению Сергея Леонова, предложенные ограничения не улучшат здоровье молодежи. Вместо этого депутат призвал увеличить количество контента о полезном питании.

"Запретительными мерами ничего не решить, они вряд ли сделают молодое поколение здоровым. Поэтому нужно увеличить долю пропаганды здорового питания в средствах массовой информации, в том числе и в школах", – сказал он.





Сергей Леонов председатель комитета Госдумы по охране здоровья Если ТВ-канал или печатное СМИ активно занимается рекламой фастфуда, необходимо обязать их вставлять в свою сетку рекламу здорового питания. По-хорошему, стоит вообще исключить детей из рекламы вредной еды: так мы не будем создавать лишних стереотипов.

Многое также зависит от того, как детей кормят их родители и какой пример они подают ребенку.

"С этого главным образом и нужно начинать, а не запрещать что-то. Если мы будем всеми доступными средствами прививать детям привычки правильного питания, у нас обязательно вырастет здоровая нация", – отметил парламентарий.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с Москвой 24 согласился, что запретительные меры здесь не сработают, так как реализовать их не представляется возможным.

"Фастфуд действительно наносит серьезный вред здоровью детей: он вызывает ожирение и провоцирует развитие всевозможных проблем. Но это разрешенный для производства и реализации населению продукт, поэтому запрещать его определенным категориям не совсем правильно", – отметил парламентарий.





Федот Тумусов первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Если закон примут, его реализация будет затруднена: любой взрослый может купить фастфуд и отдать ребенку. Поэтому, с одной стороны, это вроде как хорошая мера, направленная на здоровье детей, но, с другой, – надо принимать что-то иное. Например, разъяснять о вреде фастфуда.

Ранее сообщалось, что американский школьник потерял зрение из-за регулярного употребления фастфуда. Врачи обнаружили в организме подростка серьезный дефицит витаминов, в том числе A, C и D, а также меди и цинка.

