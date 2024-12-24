Академик Онищенко призвал проработать регламент обработки мяса в ГОСТе на шаурму

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В новом ГОСТе на шаурму нужно проработать регламент обработки мяса. Об этом в беседе с News.ru заявил врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

По его словам, требования нужно систематизировать и сгруппировать.

"Параметров по меньшей мере десятка три-четыре могу перечислить, по которым нужно нормировать, но в этом необходимости нет, потому что у нас есть требования обработки мяса, термической обработки. В данном случае об этом идет речь", – сказал Онищенко, добавив, что ответственному ведомству необходимо сделать правильный вывод и вовремя реагировать.

По словам академика, желание Госстандарта выпустить ГОСТ по шаурме означает, что главное ведомство не доработало нормы.

В России в 2025 году окончательно утвердят ГОСТ на шаурму, тогда же он вступит в силу. Об этом ранее рассказал руководитель Роскачества Максим Протасов. По его словам, ведомство планирует повторные исследования шаурмы.

Роскачество исследовало продаваемую в Москве и Санкт-Петербурге шаурму еще в апреле этого года. В результате организация зафиксировала в одном из 29 образцов золотистый стафилококк. Всего нарушения санитарно-эпидемиологических норм обнаружены в продукции 27 торговых марок.