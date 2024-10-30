Daily Mail: в США школьник потерял зрение из-за регулярного употребления фастфуда

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Американский школьник потерял зрение из-за того, что питался только фастфудом. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным СМИ, 12-летний мальчик из Массачусетса ослеп из-за своего рациона питания, в котором не было жизненно важных питательных веществ. По словам родителей ребенка, у сына аутизм и боязнь определенных структур пищи, поэтому он мог есть только бургеры, картофель фри, пончики и пить сок.

Журналисты утверждают, что проблемы со зрением у школьника возникли в начале года и со временем ухудшились. Его отвезли в больницу после того, как он проснулся ночью и сказал, что не видит. Врачи выявили в его организме серьезный дефицит витаминов, в том числе витаминов A, C и D, а также меди и цинка, говорится в материале.

Эксперты выразили опасения, что слепота может быть необратимой, несмотря на начатые добавки и диету, так как у мальчика диагностирована атрофия зрительного нерва.

Между тем сушеные или сублимированные ягоды могут заменить сухофрукты и орехи в различной глазури. Также овощи, фрукты и протеиновые батончики способны стать альтернативой чипсам, сухарикам, шоколадным батончикам, булочкам и печенью, рассказала ранее эксперт Александра Гудимова.

Кроме того, она рекомендовала вместо сладких глазированных хлопьев и шариков добавить в рацион гранолу или мюсли, которые сочетаются с натуральным йогуртом.