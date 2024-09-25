Врач Калошина: пельмени рекомендуется есть максимум один или два раза в месяц

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Пельмени можно есть один-два раза в месяц без вреда для здоровья, рассказала в беседе с News.ru врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина.

При этом специалист уточнила, что при частом употреблении пельменей могут обостриться болезни.

"При частом поедании пельменей могут обостриться болезни поджелудочной железы. Рекомендуется есть такое блюдо один-два раза в месяц, но только в том случае, когда вы полностью уверены в его безопасности", – сказала Калошина.

По словам эндокринолога, пельмени рекомендуется употреблять в пищу, если не хватает сил или времени на готовку, так как они близки к фастфуду. Кроме того, Калошина посоветовала пожилым людям исключить пельмени из рациона из-за высокого содержания в них соли и жира, а также сочетания теста и мяса.

Между тем полуфабрикаты, фастфуд, копчености, жаренные во фритюре блюда и жирные соусы могут вызвать рак поджелудочной. Это связано с высоким содержанием в них жира и трансжиров. Кроме того, к опасным продуктам относятся алкоголь и сладости.