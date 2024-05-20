Врач Макиша назвала полезные свойства щавеля

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Щавель содержит витамины, калий, магний и бактерицидные вещества, которые нужны для нормальной работы организма. Об этом сообщает "Доктор 24" со ссылкой на врача-диетолога, нутрициолога Марину Макишу.

По словам специалиста, растение богато дубильными веществами, которые имеют бактерицидные свойства. Щавель очищает ротовую полость и борется с патогенами в кишечнике.

"Если жевать его после еды, можно сохранить зубы здоровыми, так как дубильные вещества предотвращают образование кариеса и поддерживают благоприятную микрофлору", – подчеркнула Макиша.

Однако врач предупредила, что у растения имеется специфический вкус из-за органических кислот и содержания витамина С, который помогает в профилактике анемии. Также в данном продукте присутствует около 50% от суточной нормы витамина А и бета-каротина. Они способны защитить кожу от раннего старения и воздействия ультрафиолетового излучения, объяснила Макиша.

Калий и магний, которые содержатся в щавеле, помогают поддерживать активность в пожилом возрасте. Как рассказала диетолог, они регулируют работу сердечной мышцы, улучшают тонус сосудов и предотвращают развитие артериальной гипертонии.

Ранее доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин рассказал, что грецкие орехи помогают снизить уровень холестерина. Они содержат полиненасыщенные жиры и жирные кислоты омега-3.

