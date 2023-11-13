13 ноября, 08:00Общество
Врач назвала продукты, которые помогут отказаться от сахара
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Продукты с содержанием хрома помогут побороть тягу к сладкому. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.
По ее словам, это цельнозерновые каши, сыр, орехи, яйца, томаты, брокколи, груши, курица, говядина и печень всех животных.
Диетолог также посоветовала питаться пять раз в день небольшими порциями: это поможет избежать резкого падения сахара в крови и снизит тягу к сладостям.
Мухина добавила, что одной из причин тяги к сладким продуктам может быть наличие в организме паразитов.
"Они требуют сладкую среду и выделяют вещества, которые заставляют человека есть сладкое. Поэтому нужно проверить организм и избавиться от паразитов, если они есть", – подчеркнула она.
Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев посоветовал не отказываться от сахара тем, кто активно занимается спортом. Сладкие продукты им необходимы, поскольку из них можно получить энергию. При полном отказе от сахара у спортсменов может развиться клеточный голод и замедлиться метаболизм.
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