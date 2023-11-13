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13 ноября, 08:00

Общество

Врач назвала продукты, которые помогут отказаться от сахара

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Продукты с содержанием хрома помогут побороть тягу к сладкому. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

По ее словам, это цельнозерновые каши, сыр, орехи, яйца, томаты, брокколи, груши, курица, говядина и печень всех животных.

Нужно также замещать сахара полезными сладостями, такими как натуральные фрукты, финики, инжир, курага, чернослив, цукаты. Тогда будет легче отказаться от сахарозы, потому что человек не будет чувствовать себя ущемленным.
Марият Мухина
врач-диетолог, доктор медицинских наук

Диетолог также посоветовала питаться пять раз в день небольшими порциями: это поможет избежать резкого падения сахара в крови и снизит тягу к сладостям.

Мухина добавила, что одной из причин тяги к сладким продуктам может быть наличие в организме паразитов.

"Они требуют сладкую среду и выделяют вещества, которые заставляют человека есть сладкое. Поэтому нужно проверить организм и избавиться от паразитов, если они есть", – подчеркнула она.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев посоветовал не отказываться от сахара тем, кто активно занимается спортом. Сладкие продукты им необходимы, поскольку из них можно получить энергию. При полном отказе от сахара у спортсменов может развиться клеточный голод и замедлиться метаболизм.

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