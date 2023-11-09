Диетолог объяснила вред цитрусовых для людей после 50 лет

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Несмотря на пользу цитрусовых, пожилым людям они могут нанести серьезный вред. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на диетолога Елену Соломатину.

Как она утверждает, людям после 50 лет труднее бороться с аллергией, чем молодым. В связи с этим эксперт рекомендует воздержаться от сладких цитрусовых фруктов пожилым гражданам, особенно тем, кто имеет предрасположенность к сахарному диабету. Соломатина объяснила, что клетчатка только наполовину возмещает в организме сахар, поэтому у людей старшего возраста могут происходить резкие скачки его показателей.

Также специалист рассказала, что в цитрусовых содержится кислота, которая стимулирует работу желудка и улучшает пищеварение. Но это может нанести вред людям с проблемами желудочно-кишечного тракта.

"Цитрусовые могут спровоцировать обострение гастрита или язвы желудка. Если у человека есть воспаление в желудке, могут начаться боли или изжога", – заключила диетолог.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина рассказала, что в болгарском перце содержится гораздо больше витамина C, чем в цитрусовых. Витамин C держит в тонусе сосудистую стенку, костную ткань, связки, стимулирует защитные силы организма, повышает усвоение железа, добавила она.

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