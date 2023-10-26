Врач назвала продукт, который опережает цитрусовые по количеству витамина С

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В болгарском перце содержится гораздо больше витамина C, чем в цитрусовых. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

"Многие думают, что лимон и апельсин – лидеры по содержанию витамина C, и покупают цитрусовые. Но на самом деле в болгарском перце этого витамина в несколько раз больше", – отметила эксперт.

Витамин C выполняет множество важных функций в организме. Например, участвует в синтезе коллагена и помогает продлить молодость кожи. "Витамин C держит в тонусе сосудистую стенку, костную ткань, связки, стимулирует защитные силы организма, повышает усвоение железа", – перечисляет Мухина.





Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Витамин C нужен для профилактики кровоточивости десен, потому что устраняет хрупкость сосудов. Также он полезен для предотвращения расшатывания зубов.

Ранее были названы симптомы, которые предупреждают о недостатке витамина C в организме. О его дефиците могут говорить частые простуды, долгое заживление ран, а также утомляемость и общая слабость. Вместе с тем в запущенной стадии существует риск развития цинги.

